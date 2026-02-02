A Oropa cordoglio per la scomparsa di Suor Marina

Il Rettore, le Figlie di Maria di Oropa e l’amministrazione del Santuario di Oropa esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di suor Marina, Figlia di Maria.

Suor Marina Thekkekalathil era giunta a Oropa il 13 aprile 1986 dal Kerala, in India. Nel corso degli anni ha svolto con dedizione diversi servizi all’interno del Santuario: inizialmente in stireria insieme a una consorella, successivamente presso il negozio di souvenir e, in seguito, nuovamente in lavanderia e stireria, dove è rimasta fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito.

Il Rettore, i collegiali e l’Amministrazione del Santuario desiderano esprimere un sentito ringraziamento per l’ampia e generosa opera da lei prestata con umiltà e spirito di servizio.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, avranno luogo domani, martedì 3 febbraio, alle 14.30 presso la Basilica Antica del Santuario di Oropa. La cara salma sarà poi inumata nel Cimitero Monumentale di Oropa. Il Santo Rosario sarà recitato, stasera, alle 18.15, sempre nella Basilica Antica di Oropa.