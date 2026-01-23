Violenza contro le donne, Stecchi lancia il progetto “Un cielo nero” FOTO e VIDEO

Un progetto che nasce dall’ascolto: la testimonianza della violenza diventa arte

Un’opera intensa e necessaria, nata dall’ascolto diretto di una testimonianza reale.

Il progetto ideato e diretto da Luca Stecchi, autore e poeta da sempre attento alle fragilità dell’animo umano, prende forma dopo un incontro profondo con una persona vittima di violenza, che ha scelto di raccontare la propria esperienza. Da quel dialogo nasce un lavoro artistico che non ha l’obiettivo di spettacolarizzare il dolore, ma di restituirgli dignità, voce e consapevolezza.

Luca Stecchi utilizza la parola come strumento di indagine emotiva e sociale. La sua scrittura, diretta e priva di mediazioni, affronta temi complessi come l’identità, il senso di colpa, la perdita e la responsabilità individuale. In questo progetto la poesia si fa testimonianza, trasformandosi in un gesto di denuncia e riflessione collettiva.

Il testo, duro e frammentato, è costruito come un flusso di coscienza segnato da colpa, paura e distruzione emotiva. Le parole raccontano notti insonni, preghiere silenziose e corpi segnati, mostrando senza filtri il lato più oscuro delle relazioni tossiche, dove l’amore si trasforma in possesso e annientamento. È un linguaggio volutamente scomodo, che costringe l’ascoltatore a confrontarsi con la realtà della violenza emotiva e fisica.

Alle voci di Massimo Ariatta (voce maschile) che ha saputo regalare emozioni con la sua interpretazione e Roberta Mania (voce femminile) è affidato il compito di dare corpo a questa tensione narrativa. La musica, curata da Cinzia Laura Tomasi e Zaccaria Roj, accompagna il testo con discrezione e intensità, mentre il mastering di Piero Sara restituisce un suono compatto e coerente con il contenuto dell’opera.

Accanto alla dimensione artistica, il progetto integra anche un importante contributo informativo e sociale: i consigli legali sono curati dall’avvocato Roberta Mania, che ha indicato e approfondito le principali novità legislative in materia di tutela delle vittime di violenza, offrendo strumenti concreti di orientamento e consapevolezza. Un elemento che rafforza il valore civile dell’opera, collegando l’espressione artistica alla realtà giuridica e ai diritti delle persone coinvolte.

Fondamentale anche la componente visiva: la modella Romina Garofano, attraverso la fotografia di Pavel Murredosky, diventa simbolo di fragilità e resistenza. Le immagini non decorano il progetto, ma ne amplificano il messaggio, trasformando il corpo in luogo di memoria e racconto.

Questo lavoro rappresenta la prima parte di un progetto più ampio, concepito come un percorso narrativo e umano. A questa fase ne seguirà una seconda, interamente al femminile, che offrirà un ulteriore punto di vista e completerà il racconto, restituendo centralità alla voce delle donne.

Un progetto che nasce dall’ascolto e che chiede ascolto. Un’opera che non intrattiene, ma interroga, dimostrando come l’arte possa farsi strumento di responsabilità sociale, informazione e cambiamento culturale.