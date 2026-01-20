 / Ultim'ora

Champions League, oggi Inter-Arsenal - La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione. Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti. 

Dove vedere Inter-Arsenal? La partita è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW. 

Nell'ultima giornata della fase campionato, l'Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta mercoledì 28 gennaio alle 21.  

 

