 / Ultim'ora

Ultim'ora | 19 gennaio 2026, 07:25

Scende dall'auto per recuperare la valigia, muore investito sull'autostrada A19

Scende dall'auto per recuperare la valigia, muore investito sull'autostrada A19

(Adnkronos) - Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E' accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).  

L'automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un'altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore