Bella Ma', Pamela Petrarolo entra in studio e cade

(Adnkronos) - Pamela Petrarolo protagonista di una rovinosa caduta nello studio di Bella Ma', il programma condotto da Pierluigi Diaco su Raidue. La showgirl è entrata correndo nello studio ma è inciampata, procurandosi una leggera abrasione al ginocchio destro.

Diaco è intervenuto immediatamente. "Vieni a sederti con me", ha detto il conduttore cercando di confortare Petrarolo che, visibilmente scossa dopo l'incidente, non ha potuto esibirsi come previsto nel segmento 'Tutti ballano con Pamela'. "Hai preso una bella botta, Pamela. Non puoi farlo", ha detto Diaco congelando il numero dell'ospite. Petrarolo, dopo lo spavento, sui social ha ironizzato sul fuoriprogramma: il video della caduta è diventato un meme con la didascalia 'io che affronto il 2026'.