Australian Open, terzo giorno con Sinner e Musetti: programma completo

(Adnkronos) -

Terzo giorno agli Australian Open 2026, tocca ai big italiani. A partire dalla notte tra lunedì 19 gennaio, e martedì 20, scenderanno in campo Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025, e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, mentre nel tabellone femminile toccherà a Elisabetta Cocciaretto. Esordio al primo turno anche per Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas.

Il programma completo del terzo giorno degli Australian Open:

ROD LAVER ARENA - dall'1:30 ora italiana

Oleksandra Oliynynkova (UKR) - Madison Keys [9] (USA)

[8] Ben Shelton (USA) - Ugo Humbert (FRA)

non prima delle 9:00

Hugo Gaston (FRA) - Jannik Sinner [2] (ITA)

[16] Naomi Osaka (JPN) - Antonia Ruzic (CRO)

MARGARET COURT ARENA - dall'1:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) - Raphael Collignon (BEL)

[5] Elena Rybakina (KAZ) - Kaja Juvan (SLO)

non prima delle 9:00

Katie Boulter (GBR) - Belinda Bencic [10] (SUI)

Shintaro Mochizuki (JPN) - Stefanos Tsitsipas [31] (GRE)

JOHN CAIN ARENA - dall'1:00

Tereza Valentova (CZE) - Maya Joint [30] (AUS)

[15] Karen Khachanov (RUS) - Alex Michelsen (USA)

non prima delle 7:00

Valentin Royer (FRA) - Taylor Fritz [9] (USA)

non prima delle 8:30

Maddison Inglis (AUS) - Kimberly Birrell (AUS)

KIA ARENA - dall'1:00

Shuai Zhang (CHN) - Taylah Preston [WC] (AUS)

Karolina Pliskova (CZE) - Sloane Stephens [Q] (USA)

[Q] Dane Sweeny (AUS) - Gael Monfils (FRA)

Grigor Dimitrov (BUL) - Tomas Machac (CZE)

1573 ARENA - dall'1:00

Cristian Garin (CHI) - Luciano Darderi [22] (ITA)

[28] Joao Fonseca (BRA) - Eliot Spizzirri (USA)

Rebecca Sramkova (SVK) - Jelena Ostapenko [24] (LAT)

Laura Siegemund (GER) - Liudmila Samsonova [18] (RUS)

ANZ Arena - dall'1:00

[22] Leylah Fernandez (CAN) - Janice Tjen (INA)

[WC] Christopher O'Connell (AUS) - Nishesh Basavareddy [Q] (USA)

Hubert Hurkacz (POL) - Zizou Bergs (BEL)

Daria Kasatkina (AUS) - Nikola Bartunkova [Q] (CZE)

Court 5 - dall'1:00

Ashlyn Krueger (USA) - Sara Bejlek (CZE)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) - Sebastian Baez (ARG)

[Q] Rei Sakamoto (JPN) - Rafael Jodar [Q] (ESP)

COURT 6 - dall'1:00

Varvara Gracheva (FRA) - Viktorija Golubic (SUI)

[16] Jakub Mensik (CZE) - Pablo Carreno Busta (ESP)

[WC] James Duckworth (AUS) - Dino Prizmic [LL] (CRO)

COURT 7 - dall'1:00

Match di doppio

Xinyu Wang (CHN) - Anhelina Kalinina [Q] (UKR)

Luca Nardi (ITA) - Yibing Wu [Q] (CHN)

Vit Kopriva (CZE) - Jan-Lennard Struff (GER)

COURT 13 - dall'1:00

Lorenzo Sonego (ITA) - Carlos Taberner (ESP)

Lulu Sun (NZL) - Linda Fruhvirtova [Q] (CZE)

[31] Anna Kalinskaya (RUS) - Sonay Kartal (GBR)

Sorana Cirstea (ROU) - Eva Lys (GER)

COURT 14 - dall'1:00

Panna Udvardy (HUN) - Katerina Siniakova (CZE)

Ethan Quinn (USA) - Tallon Griekspoor [23] (NED)

COURT 15 - dall'1:00

Match di doppio

Julia Grabher (AUT) - Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Sinner, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, scenderà in campo nella mattina italiana di martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston nel primo match della sessione serale della Rod Laver Arena.

Musetti, testa di serie numero 5, nella notte italiana tra lunedì e martedì all’1.30 giocherà contro il belga Raphael Collignon sul campo della Margaret Court Arena.

Dove vedere i match di Sinner e Musetti? Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.