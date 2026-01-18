Torino-Roma 0-2, Malen e Dybala fanno volare Gasperini al quarto posto

(Adnkronos) -

Vince la Roma. Oggi, domenica 18 gennaio, i giallorossi hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta nella 21esima giornata di Serie A. A decidere il match i gol, uno per tempo, al 26' di Malen, subito in rete all'esordio, e al 72' di Dybala. Con questo successo la Roma torna al quarto posto superando la Juventus e raggiungendo quota 42 punti, a +3 proprio sui bianconeri, e a -1 dal secondo posto, per il momento, di Milan e Napoli. RImane tredicesimo a 23 il Torino.

Questa sera invece è previsto il match tra Milan e Lecce a San Siro.