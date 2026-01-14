Nuovo T-ROC debutta da Proglio L’Automobile a Borgo San Dalmazzo con una serata ROCK

Giovedì 22 gennaio, dalle 18:30, la concessionaria Proglio L’Automobile di Borgo San Dalmazzo accoglierà il pubblico per il lancio del Nuovo T‑ROC, il City SUV Volkswagen che unisce design deciso, tecnologia avanzata e un carattere distintivo pensato per la mobilità contemporanea.

Per celebrare il debutto, Proglio ha scelto un tema rock che richiama direttamente il nome e la personalità del modello: energico, dinamico e con una forte identità stilistica. Lo showroom si trasformerà in uno spazio serale ad ingresso gratuito, dove musica e design dialogano in un ambiente curato e accogliente.

La colonna sonora sarà affidata a un DJ set accompagnato da un chitarrista elettrico live, per creare un’atmosfera vibrante e perfettamente in linea con lo spirito di Nuovo T-ROC.

A completare l’esperienza, un aperitivo gourmet seguito da un primo piatto e da drink, pensati per offrire agli ospiti un momento di convivialità da vivere e condividere..

Protagonista assoluto sarà naturalmente il Nuovo T‑ROC, SUV compatto che si distingue per le sue linee scolpite, l’attenzione ai dettagli e le soluzioni tecnologiche orientate a sicurezza, comfort e versatilità. Un modello ideale per chi cerca un’auto agile in città ma capace di interpretare anche uno stile di guida più dinamico..

L’evento è gratuito ma a numero chiuso: la partecipazione è possibile solo previa registrazione tramite form online o contattando direttamente la concessionaria. I posti sono limitati fino a esaurimento.

Giovedì 22 gennaio – dalle ore 18:30

Proglio L’Automobile

Via Cuneo 101|B – Borgo San Dalmazzo (CN)

Registrazione obbligatoria tramite form online (link)



