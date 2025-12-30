Dal Nord Ovest - Vandalizzano il presepe e si portano via la statua di Gesù Bambino

Brutte sorprese per i residenti della frazione del Melezet, a Bardonecchia, nelle scorse ore: la statua di Gesù Bambino è stata rubata, altre gettate nelle fontane mentre diversi presepi allestiti per le festività natalizie sono stati danneggiati.

Gli addobbi, curati con attenzione e amore, avevano trasformato vie e angoli del Melezet in un suggestivo percorso natalizio, celebrando la tradizione e lo spirito delle feste. I gesti vandalici, però, hanno lasciato i residenti sconvolti e amareggiati.

“Si tratta di comportamenti sciocchi e ignoranti, probabilmente frutto di chi ha bisogno di sfogare la propria pochezza e aridità di cuore”, commentano dal comune di Bardonecchia, dopo l'accaduto.