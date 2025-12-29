Davide Tizzano, è morto a 57 anni il presidente della Federcanottaggio: vinse due ori olimpici

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del canottaggio. E' morto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio (Fic) e due volte oro olimpico ad Atlanta 1996 e Sydney 2000. Tizzano, che ha anche partecipato a due edizioni dell'America's Cup con il Moro di Venezia nel 1992 e con Mascalzone Latino nel 2007, era malato da tempo.

"Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1992 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all'ultimo contro una brutta malattia -si legge nel comunicato-. Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 dopo aver ricoperto gli incarichi di Vicepresidente (2013-2016) e Consigliere (2017-2020), oltre a guidare il Comitato Regionale Campania (2001-2012). Dal 2021 era anche alla guida della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Dal 2014 al 1º ottobre 2024 Tizzano aveva diretto il centro di preparazione olimpica di Formia 'Bruno Zauli' del Coni. La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta".

"I funerali si terranno domani, martedì 30 dicembre, alle 17, nella Basilica di Capodimonte a Napoli. Il Consiglio Federale, commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale", conclude la Federcanottaggio.