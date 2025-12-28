Da noi... a ruota libera, Fabio Canino: "Ballando? Edizione pesante, colpa di alcuni personaggi..."

(Adnkronos) - "È stata un'edizione pesante". Con queste parole Fabio Canino ha parlato dell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle. Il giurato, ospite oggi di Francesca Fialdini a 'Da noi... a ruota libera', ha ammesso: "Se devo essere sincero è stata pesante perché c'erano molti personaggi molto strutturati, già famosi che facevano fatica a lasciarsi andare".

"Avevano paura di complotti - ha aggiunto Canino - in realtà noi giurati siamo lì anche per aiutare e chi vince alla fine, vince. Non ci paga nessuno, purtroppo. Altrimenti avrei fatto vincere La Signora Coriandoli", ha ironizzato il giurato. L'edizione 2025, vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, è stata caratterizzata dalla presenza di Barbara D'Urso, protagonista di (pochi) confronti accesi in particolare con Selvaggia Lucarelli. Filippo Magnini, stella del nuoto azzurro, ha avuto un faccia a faccia vivace con la giuria, lamentandosi per il trattamento ricevuto.

La conduttrice Francesca Fialdini, seconda classificata nel dance show di Rai 1, ha fatto notare al giurato come il suo compito, insieme a quello dei suoi colleghi, sia importantissimo: quello di mettere i concorrenti a nudo. "C'è chi è pronto già a lasciarsi andare e chi invece pensa di voler solo ballare senza lasciarsi scalfire dai commenti della giuria. Per noi è importante conoscere chi abbiamo davanti", ha aggiunto Canino.