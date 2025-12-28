Regione Piemonte: oltre 100milioni per lo sviluppo produttivo

La terza Commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, ha espresso a maggioranza parere favorevole al Programma pluriennale per lo sviluppo delle attività produttive 2026-2028, illustrato dall’assessore Andrea Tronzano.

Il piano, che segue quello precedente, rafforza la politica industriale indicata dal documento strategico comunitario e dalla strategia di specializzazione intelligente.

Tronzano ha spiegato che il programma è frutto di un ampio percorso di ascolto, che ha coinvolto associazioni di categoria, cooperazione, artigianato e operatori del commercio.

“È un piano completo che nel triennio mobiliterà risorse per almeno 100 milioni di euro, tra fondi regionali e europei. I nostri stanziamenti sono sempre complementari e non ci sono sovrapposizioni” ha aggiunto l’assessore.

Durante la seduta, per chiarimenti e approfondimenti, sono intervenuti i consiglieri Gianna Pentenero, Fabio Isnardi ed Emanuela Verzella del Pd e Annalisa Beccaria (Fi).