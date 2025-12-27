Coggiola celebra Santo Stefano con la musica

Grande partecipazione di pubblico a Coggiola dove nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, si è tenuto il Concerto di Santo Stefano. A esibirsi, nella chiesa parrocchiale del paese, il Corpo Musicale G. Verdi di Coggiola, diretto da Andrea Vaudano. L'esibizione ha trovato l'apprezzamento dei presenti e colto numerosi applausi.
In Breve
sabato 27 dicembre
venerdì 26 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Spettacolo di Natale 2025, un viaggio sui pattini davanti a oltre 700 spettatori
Venerdì 19 dicembre il Palapajetta di Biella si è trasformato in un grande atlante del mondo,...