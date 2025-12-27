'L'amore non mi basta' di Emma in vetta alle classifiche, l'autore Magro: "Un miracolo di Natale"

(Adnkronos) - "Questa storia è pazzesca. E' il mio miracolo di Natale". Daniele Magro, autore del testo e della musica del brano 'L'amore non mi basta', portato al successo da Emma Marrone, che lo volle nel suo album 'Schiena' del 2013, è felicemente sbalordito dai numeri che la canzone sta macinando: grazie all'associazione sui social, in particolare su TikTok, del brano con video dedicati a campioni sportivi, la canzone ha vissuto una rinascita che l'ha portata in vetta a tutte le classifiche nelle ultime settimane ed è ancora in questi giorni la prima canzone italiana nella top 50 di Spotify Italia (ma è stata sul podio di tutte le piattaforme musicali), dopo i classici di Natale, e al secondo posto nella classifica Fimi-Gfk dei singoli, dietro a 'All I want for Christmas is you' di Mariah Carey. La viralità del brano sui social, a cui hanno contribuito le stesse star del calcio e gli account ufficiali delle squadre ripostando i video, ha fatto conoscere il brano ad una platea più ampia e a nuove generazioni. "L'elemento nostalgico del brano, che parla della fine di una storia d'amore, e il ritornello in cui Emma canta a squarciagola 'l'amore non mi basta' sono stati utilizzati dai tifosi per esprimere il loro amore per i giocatori del cuore, per allenatori, per squadre. Poi il trend si è allargato a video di ogni tipo", racconta Magro.

"Si è innescata una tempesta perfetta. E pensare che io non capisco niente di calcio", sorride Daniele. Che in un'intervista all'Adnkronos confessa: "Il mio rapporto con questo brano è particolare, perché è il primo che ho scritto per altri. L'avevo scritto nel 2012, in un momento particolare. Parla della fine di una storia d'amore ma anche dello scrivere canzoni ('forse dal dolore si potrà pure guarire ma anche scrivere canzoni', è uno dei versi del brano, ndr.). Ero in un momento in cui mi dividevo tra l'amore per la musica e l'università, senza molte certezze sul futuro. Avevo 22 anni. Poi, mi proposero di far ascoltare dei brani ad Emma. Per me era un'occasione gigantesca. Lei scelse questa canzone insieme ad altri due brani per l'album 'Schiena'. Fu il mio primo vero successo come autore", dice Magro che negli anni ha poi scritto per molti altri artisti, da Marco Mengoni ad Alessandra Amoroso, da Raffaella Carrà a Noemi, da Fiorella Mannoia a Giusy Ferreri.

Con Emma vi siete sentiti in queste settimane? "Certo. Quando la canzone ha cominciato ha salire vertiginosamente nelle classifiche le ho mandato un messaggio. Avevamo avuto entrambi problemi di vertigini, lei per una labirintite e io per problemi legati alla cervicale. Allora ho scherzato: 'ecco perché ci girava la testa!'...".

Non è la prima volta nella carriera da autore di Magro che un brano gli regala soddisfazioni molto tempo dopo averlo scritto. "Mi era già successo quando Mina decise di cantare 'Abban-dono'. Il brano lo avevo scritto nel 2009 e, tramite Saturnino che firma la musica di quel brano, lo proponemmo a Mina nel 2016 per il disco che lei fece con Celentano 'Le migliori'. Poi non se ne fece niente. Ma nel 2023, il figlio Mina, Massimiliano Pani, ci chiese se il brano era ancora libero e Mina lo incise per l'album 'Dilettevoli Eccedenze vol. 2', con mia enorme gioia, naturalmente. Insomma, sono un 'diesel' della musica", scherza.

Questa volta, per Magro, il ritorno al successo de 'L'amore non mi basta' (che comunque era già diventato disco di platino come terzo singolo estratto dall'album del 2013) assume un altro significato importante: "Arriva nel momento giusto - spiega - come un segnale di incoraggiamento per un progetto a cui sto lavorando e a cui tengo moltissimo: un mio album di inediti che dovrebbe vedere la luce nella primavera 2026. Un disco che conterrà anche diversi duetti con artisti per cui ho scritto in questi anni, a partire proprio da Emma. Fare l'autore non mi basta", conclude parafrasando con ironia il titolo del brano best seller. (di Antonella Nesi)