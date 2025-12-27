Dal Nord Ovest – Urto tra auto e camper in autostrada la sera di Santo Stefano

Prima delle 18 di ieri, 26 dicembre, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti sul tratto autostradale, in direzione Santhià, nel territorio di Crova, per un incidente stradale.



All' arrivo sul posto, la squadra ha trovato un'autovettura che ha urtato un camper: gli occupanti erano già fuori dei rispettivi mezzi e alle cure dei sanitari del 118. In seguito si è proceduto alla messa in sicurezza di entrambe i veicoli.



Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale assieme agli operatori preposti dell'autostrada.





