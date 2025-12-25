Dal Nord Ovest - Dramma di Natale, muore soffocato da una fetta di panettone

Un momento di festa si è trasformato in tragedia. Ieri, giorno della Vigilia di Natale, a Settimo Torinese, un uomo di 47 anni ha perso la vita mentre era a tavola con i suoi cari.

L’uomo è rimasto soffocato da un boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, sotto gli occhi attoniti dei familiari. È accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30. I parenti hanno subito cercato di prestargli soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. È stato quindi allertato il 118, che ha inviato tempestivamente un’equipe medica sul posto.

I sanitari dell’Azienda Zero hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. In casa sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Settimo e il medico legale dell’Asl To4 per gli accertamenti di prassi.