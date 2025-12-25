Pioggia e freddo non fermano la tradizione: il falò di Natale illumina Strona e riscalda i cuori FOTO

Nonostante il maltempo e le diffuse piogge in tutto il Biellese, a Strona si è deciso di accendere il tradizionale falò di Natale, all'esterno della chiesa parrocchiale, al termine della Santa Messa di mezzanotte.

Come riportato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Davide Cappio, è stato un bel momento di comunione e condivisione. Inoltre, come da tradizione, le persone presenti si sono calorosamente scambiate gli auguri di buone festività assaporando un buon bicchiere di vin brulé.