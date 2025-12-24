Cavaglià, tempo di bilanci al Golf Club: oltre 100 giornate di gare nel 2025, protagonista la beneficenza

Domenica al Golf Club Cavaglià si è conclusa la stagione agonistica 2025 con la “Christmas Four Balls”, gara a coppie formula 4pm (Stableford) con partenza shot gun sulla distanza di 18 buche che ha visto al via, malgrado il meteo incerto, 60 partecipanti. Nel lordo successo di Lorenzo e Valter Cesare con lo score di 43 punti. Nel netto successo di Alessandro Ferrero e Roberto Lanza con 47 punti seguiti da Alessandro Mochetti/Benedetto La Rocca con 44 e Marco Attilio Crespi/Anna Poiani con 44.

Il Golf Club Cavaglià sarà aperto durante le festività tutti i giorni (incluso Natale e Capodanno) nei consueti orari. La gara che aprirà il 2026 sarà la Louisiana dell'Epifania.Fine anno è tempo di bilanci che racconta di numeri importanti come spiegano dal club: “Durante la stagione abbiamo ospitato oltre 100 giornate di gare che hanno visto in azione circa 7000 giocatori, dai primi tee shot che sono stati tirati il 6 gennaio con la fino alla Christmas Four Balls di domenica scorsa. In mezzo il solito calendario ricco di manifestazioni. Tra i numeri di cui andiamo più fieri ci sono quelli legati alla beneficenza dove grazie al fondamentale contributo di soci e amici nei vari eventi abbiamo raccolto e devoluto circa 5000 euro. Mentre a livello junior prosegue con proficuo il Club dei Giovani organizzato dai nostri maestri Pgai”.