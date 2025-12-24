Bocce, Piatto Sport si aggiudica il Memorial "Dellamontà-Mora"

La quadretta della Piatto Sport, con Adriano Negrini, Fabrizio Ciarletti, Massimo Griva, Mauro Bunino, si è assicurata il Memorial "Dellamontà-Mora” superando in finale la quadretta vincitrice della scorsa edizione il Crc Gaglianico, composto da Fabrizio Rossetti, Gabriele Graziano, Flavio Ariaudo, Nicolò Buniva con il punteggio di 8-2.

Terzo posto per altre due formazioni della Piatto Sport con: Massimo Cardano, Stefano Zucca, Lorenzo Frattoni, Nicolas Pretto e Roberto Bracco, Alberto Fiorina, Carlo Negro, Gabriele Parena. La gara nazionale, che si è giocata martedi 23 dicembre, è stata arbitata da Sergio Tamagno.