Dal Nord Ovest - Escursionisti in difficoltà sul Montorfano, arriva anche l'elicottero

Intervento di soccorso nei giorni scorsi da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco per 4 escursionisti in difficoltà. Mentre stavano percorrendo il sentiero azzurro, sul versante nord del Montorfano che conduce all'abitato di Mergozzo, hanno imboccato un sentiero in disuso e si sono trovati in un canalone molto impervio, impossibilitati a proseguire.

Considerando l'orario e l'approssimarsi del crepuscolo hanno chiamato i soccorsi. Sul posto una squadra di terra di vigili del fuoco proveniente da Verbania e l'elicottero drago 153 proveniente da Malpensa che è riuscito ad individuarli, recuperarli con verricello in sicurezza per trasportarli in zona sicura poco prima del tramonto. La loro posizione è stata individuata dalla sala operativa grazie ai loro telefoni cellulari. I quattro anziani sono in buone condizioni di salute.



