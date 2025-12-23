Ginnastica Biella alle finali nazionali Gold

Ultimo impegno agonistico dell’anno per Ginnastica Biella nel fine settimana tra il 19 e il 20 dicembre, con la partecipazione alle Finali nazionali individuali Gold, Junior e Senior, una delle competizioni federali più importanti della stagione.

A rappresentare la società sono state due atlete, Anna De Filippis e Veronica Pastorato, accompagnate dalla tecnica Irina Sitnikova.

Anna De Filippis, in categoria Senior 2, ammessa alla finale nella specialità Trave, ha disputato una gara pulita, senza errori, in un contesto di concorrenza particolarmente qualificata, che ha richiesto grande concentrazione. Alla ginnasta vanno inoltre gli auguri per il recente compimento della maggiore età, avvenuto in questi giorni, alla vigilia del Natale.

Veronica Pastorato, nata nel 2010 e impegnata nella categoria Junior 2, era ammessa sui quattro attrezzi. Ha sfiorato l’accesso alla finale al Corpo Libero per soli due decimi di punto, chiudendo al decimo posto nella specialità e al ventiduesimo posto nella classifica generale sui quattro attrezzi. Un risultato positivo, che rappresenta uno stimolo importante in vista della prossima stagione.

Da sottolineare come entrambe le atlete si distinguano anche fuori dal campo gara, con risultati scolastici di eccellenza, dimostrando che è possibile conciliare con successo lo studio e l’attività sportiva di alto livello. Un esempio significativo per tutte le giovani ginnaste che frequentano i corsi e gli allenamenti di Ginnastica Biella.

La società esprime orgoglio per Anna e Veronica e, nel concludere l’anno agonistico, ringrazia le atlete e tutti coloro che hanno collaborato nel corso di questi mesi di intensa attività, contribuendo ai risultati ottenuti.

Ginnastica Biella augura a tutti un Buon Natale e un felice Anno Nuovo.