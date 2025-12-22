Bioglio, modifiche temporanee alla viabilità sulla SP 208

Sono scattate dalle ore 10 di venerdì 19 dicembre 2025 alcune modifiche alla circolazione lungo la Strada Provinciale 208 Valle San Nicolao–Valdengo, nel territorio del Comune di Bioglio.
Il provvedimento, contenuto nell’Ordinanza del 19 dicembre 2025, è stato adottato dopo un controllo tecnico che ha evidenziato un cedimento della strada all’altezza del km 0+450, in Frazione Maglioli, in un tratto fuori dal centro abitato.
Nel punto interessato la circolazione avviene con senso unico alternato, regolato da apposita segnaletica. È inoltre vietato il passaggio ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate ed è stato fissato un limite di velocità di 30 chilometri orari.
Le modifiche resteranno in vigore fino a nuova comunicazione, in attesa degli interventi necessari per il ripristino della sicurezza. La vigilanza sul tratto è affidata alla Provincia di Biella.
Si invita chi transita nella zona a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni.