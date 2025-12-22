Manovra, dai pellegrini alle galline: la carica delle micro-norme

(Adnkronos) - Dallo psicologo in azienda e all'università ai porti. Dagli allevamenti di galline senza gabbia ai cammini religiosi. Anche quest'anno la manovra contiene un potpourri di misure minori con tanto di nuovi fondi.

Arriva il fondo per il benessere psicologico istituito presso il ministero del Lavoro con una dotazione di 1 milione di euro nel 2026 e di pari importo nel 2027 per incentivare le aziende a rafforzare o introdurre sistemi di aiuto psicologico per i dipendenti e di implementare gli sportelli di sostegno agli studenti nelle università.

Arriva al Mit il fondo per sostenere la mobilità delle persone disabili con dotazione di 1 milione di euro all'anno nel 2026 e pari importo nel 2027.

Nasce il nuovo fondo al ministero per l'Agricoltura per la conversione verso metodi di allevamento 'cage-free' senza gabbia, per favorire la sostenibilità e benessere animale. La dotazione è pari a 500mila euro nel 2026 e 1 milione di euro nel 2027.

Si istituisce un fondo per sostenere le spese di mobilità per i genitori di bambini malati con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2026 e 2027 (1 milione nel biennio).

Fondo da 2 milioni di euro per il 2026 e 2027 per il programma per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza.

Istituzione di un fondo per la prevenzione e informazione sulla celiachia con dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.

Esonero dal pagamento dell'Imu le scuole paritarie che erogano i loro servizi alle famiglie richiedendo una retta inferiore al costo medio studente.

Rateizzazione in 10 anni per il pagamento delle multe per le quote latte per le aziende agricole in difficoltà.

Contributo di 30.000 euro per l'Associazione 'Vie e Cammini di San Francesco'. Riconoscimento di 'Destinazione turistica di qualità' per comuni con popolazione fino a 30.000. Spesa di 500.000 euro per la promozione delle destinazioni turistiche di qualità.

Spesa da 500mila euro nel 2027 per lo sviluppo dei poli museali innovativi, destinati equamente ai progetti 'Grande Maxxi' e 'Maxxi Med' del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma.

Per il triennio 2026-28 l'Ente Parco Gran Paradiso è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche con scorrimento delle graduatorie, cinque unità di personale amministrativo e tecnico (4 funzionari e un assistente) e un assistente della sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo nel 2025.

Si autorizza una spesa di 300mila euro per comuni con più di 80.000 abitanti da destinare ad eventi per il contrato all'antisemitismo e la promozione di valori di pace e interculturalità.

Il ddl prevede un contributo da 100mila euro per il 2026 e 2027 per l'Associazione degli editori indipendenti (Adei) per progetti di educazione alla lettura nelle aree svantaggiate.

Il disegno di legge introduce l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per enti e imprese che trattano rifiuti. Esclusioni per consorzi e produttori di rifiuti specifici.

Contributo di 300.000 euro per il 2026 e 2027 all'Istituto Superiore di Sanità per garantire l'attività del progetto epidemiologico Sentieri per monitorare lo stato di salute delle popolazioni residenti vicino a siti industriali contaminati.

Il testo propone l'istituzione di zone franche doganali nel Basso Lazio e proposte di perimetrazione da parte dell'Autorità di sistema portuale e della Regione Lazio per incentivare l'occupazione e il recupero delle potenzialità economiche.

Indennità per lavoratori in crisi industriali complesse in Sicilia. Contributo per lavoratori che hanno presentato richiesta di indennità nel 2020. Oneri stimati di 1.332.000 euro per l'anno 2026.

Estensione della scadenza per le disposizioni sulla genetica agraria al 31 dicembre 2026. Incremento di 1 milione di euro per il contributo previsto nel 2026. Riservatezza delle informazioni sui siti di emissione per autorizzazioni.

Interventi di revisione su aree di demanio civico previa sdemanializzazione, con ricorso alle migliori tecnologie disponibili senza incremento di consumo di suolo.

Contributo di 35 milioni di euro per il 2026-28 per la produzione di acciaio inossidabile a bassa impronta di carbonio. Si fissano soglie di riferimento per l'uso di energia elettrica nella produzione.

Contributo di 100.000 euro per l'anno 2026 per l'Agenzia Industrie Difesa. Promozione di attività di ricerca e sviluppo in tecnologie emergenti.

La manovra stanzia 1 milione di euro per il 2026 e 2027 per la custodia di animali coinvolti in combattimenti.

Stanziamento di 100mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'associazione Alpenverein Südtirol per attività di soccorso alpino e per il sostegno a formazione e manutenzione della rete escursionistica.

Spesa di 200mila euro per il Comune di Trento per progetti sportivi con l'obiettivo di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione.