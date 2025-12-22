 / COSTUME E SOCIETÀ

Torna il presepe di Piedicavallo, ripristinata una tradizione del paese FOTO e VIDEO

È tornato anche quest’anno il presepe di Piedicavallo, frutto dell’impegno condiviso dell’amministrazione comunale, dei cittadini e dei giovani del paese. Un’iniziativa che si ripete da diversi anni e che, dopo un periodo di stop, è stata ripristinata, restituendo alla comunità un'opera attesa e visitata.

A raccontare l'iniziativa è Alberto Cabarle, assessore del Comune di Piedicavallo, che evidenzia come il coinvolgimento dell’amministrazione e della cittadinanza abbia permesso di riportare in vita una tradizione importante per il paese. Un lavoro collettivo che ha visto protagonisti anche i giovani, chiamati a dare il proprio contributo nella realizzazione del presepe.

"Sarebbe stato un peccato lasciar perdere questa tradizione ma, dopo un periodo di assenza, torna quest'anno ad animare il paese".

G. Ch.

