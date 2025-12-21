Tennis Tavolo: Splendor campione d'inverno in 3 campionati

C2

cade in casa Unipol di Bocchio sconfitta dal Tennis Tavolo Biella dopo una emozionante contesa.

5 a 3 per gli ospiti dopo lunghe contese combattute.

I tre punti per i cossatesi sono conquistati da Erick Marangone, Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti, che dopo un avvio incerto raggiungono gli ospiti nel punteggio, ma poi devono cedere con le sconfitte di Marangone e Pronesti da parte di Cenedese e Motta per il 5 a 3 finale per Biella.

D1

Gentile Impianti pareggia per 3 a 3 a Aosta e mantiene il comando dopo l' attesa sfida al vertice e il concomitante passo falso di Biella, bloccata in casa da Vercelli.

Pegoraro Riccardo, Tommaso Zoppello e Riccardo Motta vincono un incontro a testa e portano a casa un pesantissimo punto che consente loro di mantenere il comando in solitaria nel gruppo C .

D2

Immobiliare Bugella non conosce ostacoli e con un perentorio 6 a 0 passa in scioltezza in casa del fanalino di coda Oleggio.

Michele Capodiferro, Francesco Bidese e Andrea Saitta vincono entrambi gli incontri e proseguono la marcia al vertice senza sconfitte.

Sempre in D2 nell altro girone, sempre a Oleggio sconfitta per 4 a 2 di Siviero/ Elettronica Scarpa .

Di Pietro Ferraris e Massimo Graziano i punti conquistati dai cossatesi.

D3

Ancora in testa e ancora imbattuta Splendor MB Line , che impatta in casa con Aosta nello scontro al vertice e rimane al comando in solitaria.

Buona la prestazione di Mattia Zoppello che si aggiudica due incontri, mentre il terzo punto è firmato da Lorenzo Caschili.

Ora tutti fermi per le pause natalizie per poi riprendere a fine gennaio con i gironi ritorno cercando di confermare le brillanti prestazioni della prima parte di campionato.