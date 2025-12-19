Sport, la Regione eroga 2,2 milioni per 232 eventi: 12 sono biellesi

Sono in totale 232 gli eventi sportivi organizzati in Piemonte fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 che hanno ricevuto il sostegno con la somma record complessiva di 2,2 milioni di euro dal bando regionale ad essi dedicato: 8 sono quelli organizzati in provincia di Alessandria, 16 in provincia di Asti, 12 in provincia di Biella, 60 in provincia di Cuneo, 23 in provincia di Novara, 93 nella città metropolitana di Torino, 7 in provincia di Vercelli, 5 nel Verbano-Cusio-Ossola più 8 eventi organizzati direttamente dai comitati regionali delle Federazioni Coni.

Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Questa nuova misura, nelle sue diverse linee di contributo, va a sostenere per la prima volta l’intero sistema dello sport dilettantistico piemontese nell’organizzazione e promozione di eventi agonistici. Vengono finanziati grandi eventi, come le Gran Fondo e Marathon di ciclismo, in grado di attrarre turisti e generare forti ricadute sul territorio, così come i piccoli tornei delle società locali e i progetti di avviamento allo sport per i giovanissimi, oltre ai due sport tradizionali piemontesi della pallapugno e della palla tamburello. Creare un volano fra i grandi appuntamenti di visibilità nazionale e internazionale e lo sport di base per tutti è il principio ispiratore delle politiche sportive della Regione Piemonte: un sostegno a 360° per avvicinare sempre più persone ai valori della pratica sportiva».

E sono in arrivo altre importanti novità per l’impiantistica. «Il 24 dicembre – annuncia Bongioanni - apriremo il bando da 1,4 milioni di euro per sostenere i nostri Comuni nella creazione e allestimento di spazi e percorsi attrezzati per l’attività sportiva di base, che resterà aperto tre mesi; e a gennaio quello da 5 milioni di euro dedicato a enti pubblici e organismi sportivi per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti esistenti. E infine, in primavera, i due bandi con cui sosterremo gli investimenti per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti rinnovabili nel nostro patrimonio impiantistico. La Regione Piemonte è vicina, con tutti gli strumenti a disposizione, al mondo dello sport e a chi sul territorio lo organizza, lo pratica e lo ama».

Le iniziative finanziate con il bando eventi rientrano in cinque linee:

“Progetti di eccellenza sportiva”, al fine di sostenere le iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025/2026, per un importo di € 50.000,00.

Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per Coni, Cip - Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Affiliati e Comitati organizzatori, con un importo di € 1.531.600,00.

“Eventi Sportivi” – Sezione Competitiva per EPS e società affiliate EPS, per un importo di € 400.000,00.

Gran Fondo e Marathon di ciclismo (su strada e Mtb), per un importo di € 200.000,00.

“Sport tradizionali”, finalizzata a promuovere gli sport della Pallapugno e Palla Tamburello, per un importo di € 50.000,00.