Bocce, nuovo turno in campionato prima della pausa natalizia

Sabato 20 dicembre prossimo si gioca la sesta giornata del campionato di Serie A, ultima del 2025, poi la pausa natalizia e si riprenderà il 17 gennaio.

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi sarà impegnato in trasferta, a Salassa, per affrontare la capolista Brb Ivrea, sinora imbattuta e saldamente al comando della classifica con 19 punti, tallonata con 18 dalla Chiavarese Genova che sta disputando un campionato di alto livello. Il Crc Gaglianico è al terzo posto a pari merito con La Perosina con 12 punti ma la squadra torinese ha ancora un recupero da giocare. Resta al momento dietro la Marenese Treviso con 10.

Staccate le altre squadre: Noventa Venezia 5, Mondovì Cuneo 4, Nus Aosta 3, Quadrifoglio Udine 1, Auxilium Saluzzo Cuneo 0. Il quadro delle altre partite di sabato sarà: Mondovì-Nus, Marenese-Quadrifoglio, Chiavarese-La Perosina, Auxilium- Noventa.

In Prima categoria, sabato, alle 14.30, la San Secondo Bennese gioca a Buronzo contro la Stazzanese, sugli altri campi: Saviglianese - Cairese, Trofarello - Rapallese, Sangiorgese - Ponte Masino, Pergittone - Tre Valli, Masera - Vottignasco.