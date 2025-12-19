Biella, il consiglio comunale rende onore all'Under 16 della Dynamic In Sport FOTO

Il consiglio comunale di Biella rende onore all'Under 16 della Dynamic In Sport. Nel primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre, una delegazione della squadra è stata accolta a Palazzo Oropa a coronamento di una stagione sportiva particolarmente esaltante.
La formazione biellese, infatti, ha conseguito uno straordinario risultato, classificandosi al secondo posto alle finali giovanili del campionato italiano di pallanuoto, categoria Allievi, svoltisi a Santa Maria Capua Vetere lo scorso mese di luglio.
Come sottolineato dall'assessore allo Sport Giacomo Moscarola si tratta di un importante traguardo di rilevanza storica per il territorio, frutto dell'impegno costante e della dedizione profusi nel corso degli anni. Al termine degli interventi, si è tenuta la cerimonia di consegna della menzione d'onore all'Under 16 della Dynamic In Sport.