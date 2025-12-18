Oasi Zegna: Proposte per famiglie e sportivi all’insegna di esperienze nella natura, benessere e sci FOTO

Oasi Zegna: tutto pronto per la nuova stagione invernale. Proposte per famiglie e sportivi all’insegna di esperienze nella natura, benessere e sci

A 1500 metri di altitudine, Bielmonte, cuore di Oasi Zegna, propone due anime complementari tra loro: quella legata alle famiglie e pubblico amatoriale con due Scuole Sci (Bielmonte Oasi Zegna e Monte Marca Bielmonte) con oltre 50 maestri per adulti e bambini e quella agonistica con il team di professionisti dell’Oasi Zegna Ski Racing Center, l’innovativo centro sciistico sede ufficiale dal 2024 degli allenamenti delle squadre nazionali di FISI, Federazione Italiana Sport Invernali.

Dopo il successo delle scorse stagioni invernali che hanno visto la presenza di atleti di primario standing internazionale, squadre nazionali e sci club, Oasi Zegna Ski Racing Center continua a far crescere la propria offerta personalizzata e d’eccellenza, sia in ambito sportivo sia di ospitalità. Durante la stagione agonistica 2025/2026 le squadre nazionali italiane di Sci Alpino (Coppa del Mondo, Coppa Europa e Gruppo Giovani) svolgeranno a Bielmonte l’attività di preparazione alle principali gare della stagione. Inoltre, a dicembre 2025 e gennaio 2026, si terranno due gare FIS di slalom speciale, sia maschili sia femminili.

Anche per la stagione invernale 2025/2026, Bielmonte conferma la solidità della propria ampia offerta rivolta a famiglie e sciatori di tutte le età. Lo skipass giornaliero ha una tariffa di 48€ in cassa (46€ se acquistato online), con prezzi ridotti per ragazzi e over 65 (45€ in cassa/42€ online), bambini da 5 a 8 anni (35€/33€) e baby fino a 4 anni (20€/17€). Disponibili anche skipass da 4 ore (a partire da 42€ per adulti) e tappeti del campo scuola (da 20€ a 32€).

In caso di acquisto contestuale di almeno un pass adulto e un bambino dello stesso nucleo familiare sono previste agevolazioni per tutti i membri della famiglia, anche su tariffe combinate (ad esempio 1 adulto + 1 bambino = 62€ in alta stagione).

Ulteriori dettagli su sport.oasizegna.com.

Il Consorzio Turistico Alpi Biellesi rinnova anche per la stagione sciistica 2025/2026 l’iniziativa dedicata agli ospiti delle strutture ricettive: chi soggiornerà nelle strutture aderenti potrà usufruire di un vantaggio del 30% sulle lezioni di sci. Le lezioni devono essere prenotate in anticipo e il vantaggio si ottiene tramite coupon consegnato dalle strutture ricettive.

WINTER BIELMONTE KIDS - dal 14 dicembre

Situato sul parterre innevato a pochi passi dall'arrivo delle piste da sci e sopra al comodo parcheggio coperto, è un’ampia area sorvegliata dedicata alle attività per i più piccoli. È esposta al sole per gran parte della giornata, qui i bambini sono liberi di vivere la loro prima esperienza sulla neve in un ambiente protetto e attrezzato. Alle lezioni di sci in pista si possono alternare momenti di gioco e di attività sulla neve.

Orari: dalle 10,30 alle 16,00

Dove: alla partenza degli impianti sciistici di Bielmonte, sopra il parcheggio coperto.

Ingresso/Tariffa: 7€ a bambino Info: 340. 692377 - bielmontekids@diagoline.it

Accanto al Winter Bielmonte Kids ci sono tre comodi tappetini per la risalita con gli sci, uno più corto pensato per chi parte da zero e due più lunghi adatti a chi, anche dopo le lezioni con i maestri, vuole continuare a sciare.

Anche per il 2026 è confermato il bus neve il sabato mattina in occasione delle ciaspolate accompagnate di OverAlp: dalla stazione Biella San Paolo a Bielmonte.

EVENTI INVERNALI

Battesimo delle ciaspole – da dicembre a marzo - ogni sabato e domenica mattina dalle ore 10,00

Anche per la stagione invernale 2025-2026 tornano le ciaspolate, adatte a tutti, in compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp. Escursioni con le ciaspole tra i suggestivi panorami dell'Oasi Zegna. Un itinerario adatto a tutti, anche per chi desidera cimentarsi per la prima volta con le racchette da neve. Il percorso, lungo 3,5 chilometri e della durata di circa 2 ore, senza particolari dislivelli o difficoltà tecniche vi condurrà dal Piazzale 2 di Bielmonte fino alla cima del Monte Marca.

Successivamente si rientrerà percorrendo in discesa il medesimo tragitto. Possibilità di noleggio ciaspole in loco previa prenotazione. Tutte le uscite saranno confermate previa verifica stato della neve. Per info: overalp@overalp.com

Fiaccolata dei Maestri di Sci – sabato 27 dicembre 2025

Dal parterre di Bielmonte si potrà assistere alla fiaccolata dei maestri di Sci della Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna. Le luci delle fiaccole illumineranno la neve, creando un’atmosfera suggestiva e magica, perfetta per immergersi nell’incanto della sera. Protagonista della sfilata sarà la statua della Madonna delle Nevi, protettrice degli sciatori che come da tradizione chiuderà questo spettacolo ricco di emozione e bellezza.

Fiaccolata dei Bambini – sabato 3 gennaio 2026

La sera di sabato 3, la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna organizza una speciale fiaccolata dedicata ai più piccoli. I bambini verranno coinvolti in una divertente sciata con fiaccole alla mano, per concludere al meglio le festività natalizie e di inizio anno. In tale occasione ci sarà anche l’apertura notturna degli impianti con successivo aperitivo e baby dance presso il Bar della Panoramica in Piazzetta a Bielmonte.

Le piste in notturna apriranno dalle ore 18,30 alle ore 20,30.

Aperture della pista in notturna

Emozionante apertura straordinaria per sci sotto le stelle in occasioni speciali: il 26 dicembre (Santo Stefano), il 14 febbraio (San Valentino) a Carnevale e il 7 marzo (per la Festa della Donna).

Gara di Sci Nazionale Alpini – 8 febbraio 2026

Per la prima volta a Bielmonte si svolgerà il Campionato Nazionale ANA di slalom gigante (giunto alla 59a edizione). La gara accoglierà, su due piste, sciatori da tutta Italia che saranno suddivisi in due categorie: i seniores e i più giovani.

Sciatori d’Epoca – Trofeo Mario Ferragut - 21 febbraio 2026

Sabato 21 febbraio torna sulle piste di Bielmonte l'appuntamento con il fascino dello sci vintage. Uno speciale slalom storico in notturna dedicato al maestro Mario Ferragut che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte. L’evento, per la sua particolarità, è ormai considerato quasi una rievocazione storica dove sport e costumi della seconda metà del XX secolo coinvolge sportivi ma non solo. La partecipazione come pubblico a questa gara d’antan è infatti libera e tutti gli spettatori sono invitati a vestirsi anch'essi con abiti vintage dell'epoca. La gara è aperta a tutti con la sola condizione della partecipazione con sci diritti.

Per il regolamento completo, maggiori informazioni e iscrizioni scuolascibielmonte.it.