4 incontri a Valdilana per parlare di economia domestica

Quattro incontri a Valdilana per parlare di economia domestica. Il primo in agenda ha avuto luogo questa mattina, 17 dicembre, nella sala Biagi di Valle Mosso. I prossimi si svolgeranno in via Sella 21, sempre a Valle Mosso, nelle giornate di 14 e 27 gennaio e il 10 febbraio, dalle 10 alle 12. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
Biella
Biella, donna investita da un'auto
Il fatto è avvenuto poco dopo le 17 in via Cottolengo