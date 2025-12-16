Valdilana, una comunità che festeggia insieme: celebrate le associazioni

Sabato scorso, 13 dicembre, il Palazzetto Palagiletti si è riempito di volti, storie ed energie che raccontano al meglio la realtà di Valdilana. Un evento fortemente voluto e organizzato dal Comune per celebrare il valore inestimabile delle associazioni del territorio, vera spina dorsale della vita comunitaria.

“Quest’anno abbiamo scelto di chiamare in rassegna e valorizzare in modo particolare il lavoro delle Pro Loco, dei Gruppi Alpini e delle società sportive, realtà che ogni giorno, con impegno e passione, tengono vivo il senso di appartenenza e di comunità – spiegano dall'amministrazione - Un momento speciale è stato dedicato all’Associazione Mani Tese Trivero, alla quale va il nostro più sentito riconoscimento per i 40 anni di attività svolti con dedizione, solidarietà e attenzione verso gli altri”.

La serata è poi proseguita con un rinfresco e il brindisi degli auguri, prima di uno dei passaggi più simbolici e carichi di significato: la consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni, affidata alla sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, seguita dal taglio della gran torta di compleanno, emblema di una comunità che cresce e guarda al futuro.

Ad arricchire la festa, le splendide esibizioni di L'Arabesque e Bi Vertical, fino al finale travolgente con il DJ Set, che ha trasformato il palazzetto in un grande momento di condivisione e allegria. “Grazie a tutte le associazioni di Valdilana – sottolinea l'amministrazione - Siete il cuore pulsante del nostro territorio, custodi di valori, relazioni e impegno civile. Senza di voi, la nostra comunità sarebbe solo un luogo; con voi, è una casa”.

A chiudere la serata, le parole del sindaco Mario Carli, che ha voluto ringraziare tutte le realtà associative, i volontari e i cittadini presenti, augurando a tutti un sereno Natale e buone feste, nel segno della partecipazione, della solidarietà e dello stare insieme.