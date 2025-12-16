Una notte piena di stelle: lo sport biellese celebra le sue eccellenze all’Auditorium di Città Studi FOTO

Ieri sera, lunedì 15 dicembre, l’Auditorium di Città Studi ha ospitato la tradizionale Cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI, uno degli appuntamenti più attesi dal mondo sportivo biellese. Una serata dal titolo evocativo: “Una notte piena di stelle – Radici e ali: lo Sport che lascia il segno”.

Il tema scelto ha accompagnato l’intera manifestazione, richiamando l’essenza più profonda dello sport: le radici, fatte di storia, valori, impegno quotidiano e tradizioni che hanno costruito il movimento sportivo del territorio; e le ali, simbolo degli ideali che spingono verso il futuro, dei sogni di chi inizia oggi e della capacità di guardare oltre i propri limiti.

Una serata intensa e ricca di emozioni, illuminata dalla consegna delle benemerenze nazionali del CONI, attribuite annualmente a dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti a livello nazionale per meriti sportivi e organizzativi.

Sono stati conferiti i seguenti riconoscimenti:

Stella di bronzo al merito sportivo: Giorgio Borrione

Palma d’argento al merito tecnico: Maurizio Feggi

Palma di bronzo al merito tecnico: Andrea Crucitti e Donatella Eterno

Medaglia di bronzo al merito atletico: Daniele Antoniotti, Morgan Bertuzzi, Giorgia Destefani, Vittoria Sofia Giublena, Gabriele Graziano, Paola Strona e Renzo Vergnasco

Nel corso della serata sono stati inoltre premiati tutti gli atleti biellesi che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025, hanno conquistato un titolo nazionale o vestito la maglia azzurra:

Atletica leggera: Gabriele Beltrami, Rosetta La Delfa, Francesca Foglio, Maria Costanza Moroni, Chiara Munaretto, Nicole Orlando e Isabella Pastore

Automobilismo: Andrea Bagatello, Giovanni Bonino, Giuseppe D’Angelo, Aldo Gentile, Corrado Pinzano, Serena Rodella, Giuliano Santi e Jessica Tasinato

Calcio: Edoardo Motta ed Edoardo Rastello

Danza sportiva: Sara Rossi e Alessio Costanzo

Ginnastica: Arianna Bocchio, Giorgia Maria Bonifacio, Alice Cola e Artemisia Iorfino

Karate: Francesca Crucitti e Sofia Crucitti

Kick Boxing: Leonardo Biondo e Francesca Coppola

Nuoto: Pietro Remorini

Nuoto pinnato: Valentina Basso e Michela Aruni Biolcati

Scherma: Vittoria Siletti

Sci alpino: Luca Ballaré

Sci nautico a piedi nudi: Paola Aimone

Squash: ASD Biella Squash

Tiro militare: Leonardo Buffa

Triathlon: Costanza Antoniotti e Alessandra De Giugno

Riconoscimenti anche alle società sportive che hanno ottenuto risultati di particolare rilievo:

Biellese 1902, per la promozione in Serie D

Biella Rugby Club, per la promozione in Serie A Elite

Un momento speciale è stato dedicato alle società storiche che hanno celebrato importanti anniversari di attività continuativa:

50 anni: ASD Fulgor Chiavazzese e Ginnastica Lamarmora

70 anni: USD Valdilana Biogliese

80 anni: GSD San Lorenzo e Unione Giovane Biella

100 anni: Unione Ciclo Alpina Biellese 1925

In chiusura è stato conferito un premio speciale a Chiara Perona, un riconoscimento che ha voluto sottolineare non solo i risultati sportivi, ma anche la forza ispiratrice dei percorsi personali.