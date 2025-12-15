Ginnastica artistica, una grande prova della Pietro Micca alla Finale Nazionale Gold Allieve

Al Palazzetto dello Sport di Riccione sabato 13 dicembre, nello scenario di un bellissimo campo gara, si sono tenute le finali Nazionali Gold Allieve, con le migliori 40 squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Nel Gold 1, il livello più difficile tra i presenti in gara, APD Pietro Micca ha sfoggiato i propri colori con una squadra composta da quattro ginnaste: Chiara Coda Bardot, la più piccola classe 2016, Viola Mantoan e Adele Biasetti, le due veterane della gold e la new entry Giorgia Delpiano che ha saputo dare il suo importante contributo.

La squadra biellese si è ben comportata tra i grandi attrezzi concludendo la gara al 18º posto, migliorando i risultati regionali e andando oltre ogni pronostico della vigilia. Un risultato che ripaga ragazze e tecnici del lavoro quotidiano e della determinazione dimostrata in gara; la degna conclusione di una stagione invernale positiva e che dà la giusta spinta per continuare a crescere.