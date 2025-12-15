Prima Pagina
/
NECROLOGI
martedì 16 dicembre
Franco Bettassa Cont
Laura Frigo, in Persico
Teresina Allera, ved. Marchisio
Anna Maria Asciotti, ved. Alì - Anniversario
Enza Biglieri, ved. Valinotti
Domenico Marzola
lunedì 15 dicembre
Renato Salino
Carla Molina
Alfonso Strippoli
Edda Vigliano
NECROLOGI
15 dicembre 2025, 08:42
Fabrizio Baiocato
Biella
A Natale un gesto di vicinanza, protagonista la Polizia Penitenziaria FOTO
La consegna spontanea di dolci natalizi ha avuto luogo all'Ospedale degli Infermi.
Circondario
Borgo di Babbo Natale a Candelo, sindaco: “Edizione indimenticabile nel ricordo di Cristian Bonifacio”
Cossato e Cossatese
L'addio di Mottalciata a Enza Biglieri, aveva 103 anni
Valli Mosso e Sessera
Valdilana, una comunità che festeggia insieme: celebrate le associazioni
Valle Elvo
Nuova raffica di sinistri sulle strade del Biellese
Valle Cervo
A Pralungo il Natale è di casa, apericena con falò a Sant'Eurosia
Basso Biellese
A Benna pranzo degli auguri, presenti anche i Carabinieri: focus su truffe e furti in abitazione
Animalerie
Sandigliano, sospetto veleno per gatto trovato in cortile
Biella Motori
Hyundai i20 N Line Carbon Edition quando la compatta sportiva diventa una scelta di stile
Enogastronomia
Nasce Explore. Innovate. Belong: il percorso di accelerazione per nuove imprese nel turismo ed enogastronomia FOTO
Fashion
La Grande Bellezza illumina Piazza di Spagna, il biellese Luciano Mancuso incanta Roma con le sue opere FOTO
Music Cafè
Natale 2025 a Città Studi: Concerto di Natale con musica di Handel, Rameau e Mozart
Vita Eco e Casa
Magazzini Pavesi, in centro a Biella il punto di riferimento per la casa e i regali di Natale FOTO e VIDEO
