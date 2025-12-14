Impresa Robinson nel Super G di St.Moritz, terza Sofia Goggia

ST. MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Secondo podio in due giorni per Sofia Goggia a Sankt Moritz, in Svizzera, nel giorno dell'impresa di Alice Robinson nel primo Super G femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Il tempo di 1'14"84 regala alla gigantista neozelandese il primo podio della sua carriera nella specialità, davanti alla francese Romane Miradoli (2°, +0"08) e alla fuoriclasse azzurra (3°; +0"19), che bissa la terza piazza di ieri in discesa e trova il 64esimo podio in carriera in Coppa del Mondo (il nono a St. Moritz). Solo quarto posto per Lindsey Vonn (4°, +0"27). Sesta posizione per Elena Curtoni (+0"53), davanti a Laura Pirovano (8°, +0"60). E' caduta Emma Aicher, fresca di successo ieri in discesa. Uscita di scena anche per Mikaela Shiffrin, al ritorno nella velocità.- Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).