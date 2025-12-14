Petrarca Rugby è troppo forte, pesante ko per Biella

Al Centro Sportivo Memo Geremia, il Petrarca Rugby conferma il proprio valore e supera Biella Rugby con il punteggio di 66-7 nella sesta giornata della Soladria Serie A Elite Maschile. Un successo netto, impreziosito dal numero delle mete segnate: in totale dieci, che consente ai padovani, già secondi in classifica alla vigilia a pari punti con Viadana, di conquistare il primato grazie alla miglior differenza mete.

Per Biella una trasferta difficile contro una squadra di livello superiore, capace di imporre ritmo e qualità per tutti gli ottanta minuti. Il punteggio racconta una partita a senso unico, ma non fotografa del tutto l’impegno e la disciplina iniziale di Biella, capace almeno nel primo tempo di rimanere dentro la gara con applicazione difensiva e qualche buona intuizione offensiva. I padroni di casa, però, hanno imposto fin dai primi minuti un ritmo altissimo, costruendo gioco con continuità e sfruttando ogni errore ospite.

Il Petrarca colpisce subito con Botturi e prende progressivamente il largo grazie alla qualità dei propri trequarti e alla gestione lucida di Donato, preciso dalla piazzola. Biella prova a reggere l’urto, difende con ordine nei primi venti minuti e cerca di risalire il campo come può, senza però riuscire a rendere davvero efficaci i contrattacchi. Le buone letture non mancano, ma sono spesso vanificate da errori di esecuzione e dalla pressione avversaria costante.

Il momento più significativo per i bianconeri arriva allo scadere del primo tempo, quando Maina finalizza una bella azione e Cruciani trasforma per il 26-7 che manda le squadre al riposo. È il giusto premio a un buon finale di primo tempo, in cui Biella resta fedele al proprio piano di gioco, difende con ordine e trova il modo di colpire nonostante la chiara superiorità degli avversari.

Nella ripresa il copione non cambia: Petrarca alza ulteriormente il ritmo, allarga il gioco e sfrutta la profondità della panchina, segnando altre sei mete. Il bonus offensivo era già blindando al 28’. Biella continua a lavorare, ma la differenza di intensità, precisione e continuità è evidente, e ogni tentativo di reazione viene rapidamente spento.

Per Biella uno stop pesante nel punteggio, ma utile per misurarsi contro una delle squadre più attrezzate del campionato e capire su cosa lavorare in vista dei prossimi impegni.

Al termine dell’incontro, coach Alberto Benettin ha commentato la prestazione dei suoi: “Ci abbiamo provato e abbiamo lottato, ma Padova si è dimostrato troppo forte. L’obiettivo era uscire dal campo con qualche punto, provando almeno a segnare le quattro mete, ma oggi il divario con l’avversario è stato evidente. I ragazzi si sono battuti fino alla fine, senza però riuscire a contrastare il gioco dei petrarchini. È esperienza anche questa, da portare con noi. Voglio sottolineare la grande partita di Zucconi, Ledesma e Cruciani, che hanno dimostrato di essere all’altezza di questo livello”.

Petrarca Rugby vs Biella Rugby 66-7

Marcatori: p.t. 6’ m. Botturi (5-0); 9’ m. De Sanctis tr. Donato (12-0); 20’ m. Scalabrin tr. Donato (19-0); 28’ m. Botturi tr. Donato (26-0); 40’ m. Maina tr. Cruciani (26-7). s.t. 43’ m. Scalabrin tr. Donato (33-7); 48’ m. Zapata tr. Donato (40-7); 57’ m. Scalabrin tr. Donato (47-7); 69’ m. Della Silvestra tr. Donato (54-7); 78’ m. Bisaglia tr. Donato (61-7); 80’ m. Bisaglia (66-7).

Petrarca Rugby: De Sanctis; Della Silvestra; De Masi (45’ Ioannucci); Destro; Scalabrin; Donato; Citton (66’ Bisaglia); Botturi; Romanini (59’ Casolari); Nostran (45’ Halafihi); Ghigo, Galetto © (66’ Trotta); Barbatti (50’ Barbatti); Zapata (62’ Frattolillo); Pelliccioli (50’ Bizzotto).

Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen

Biella Rugby: Ghelli (59’ Salussolia); Moretti; Negro; Dapavo; Nastaro; Cruciani; Besso (56’ Dabala’); Zucconi; Barilli; Mondin (32’ Gonella); Loretti (45’ Protto); De Biaggio; Maina (52’ Leuila); Ledesma (71’ Zavallone); De Lise (66’ Ouattara).

Allenatore: Alberto Benettin

Arbitro: Dario Merli

Assistenti: Filippo Vinci; Ferdinando Cusano

TMO: Vincenzo Schipani

Cartellini: nessuno

Calciatori: Donato (8/10); Cruciani (1/1)

Simecom Player of the match: Marco Scalabrin (Petrarca Rugby)

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni, 750 spettatori presenti.

Punti conquistati: Petrarca 5, Biella Rugby 0