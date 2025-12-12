Tacconi e Bernard a Sagliano, due campioni dello sport incontrano gli studenti nel segno dell'inclusione

A Sagliano Micca è andata in scena mercoledì 10 dicembre una giornata all'insegna dello sport e della diffusione di valori importanti come l'inclusione e la condivisione. Ospiti speciali l'ex portiere di Juventus e Nazionale Stefano Tacconi e Lorenzo Bernard, campione paralimpico di ciclismo e medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi.

Ad ascoltare le loro parole gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di Andorno Micca e Sagliano Micca. Presenti anche diverse società sportive come Biella Rugby, Biellese, Biella Next Basket e Virtus Biella Volley, oltre alle realtà che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento come i comuni di Andorno e Sagliano, la Cooperativa Sociale Sportivamente, l'ASAD Biella, la Domus Laetitiae, l'Associazione Piccolo Fiore e l'International Volunteer Day.

“Oggi più che mai lo sport dimostra di essere un linguaggio universale capace di unire storie, generazioni e talenti diversi – spiega l'amministrazione comunale - L’iniziativa Auguri Sportivi, ospitata al Salone Polivalente di Sagliano, è stata un’occasione preziosa per incontrarsi, confrontarsi e celebrare ciò che rende lo sport uno strumento educativo e sociale straordinario. Condivisione, inclusione, impegno, spirito di squadra: sono questi i valori che hanno guidato l’incontro e che hanno trovato spazio nelle testimonianze dei due ospiti presenti nel programma del volantino.Un momento di festa, sì, ma anche un invito a guardare allo sport come a una comunità capace di accogliere ogni percorso, passione e sfida. Grazie a tutti per aver reso possibile un pomeriggio ricco di entusiasmo, testimonianze e autentico spirito sportivo. Continuiamo a promuovere ogni giorno una cultura sportiva che includa, ispiri e faccia crescere”.