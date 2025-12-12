 / Sport

Sport | 12 dicembre 2025, 16:00

New Generation Taekwondo, medaglie e ottimi risultati al Junior Cup

Il 6 e 7 dicembre, il palazzetto dello sport di Quiliano ha ospitato l'ormai tradizionale Junior Cup, una competizione dedicata al combattimento.

Anche quest'anno la New Generation Taekwondo è stata presente, con 9 atleti provenienti dalle province di Biella e Vercelli e guidati dai tecnici Stefano e Giorgio Moi, hanno ottenuto risultati interessanti: Oro per Francesca Barrelli, categoria Junior; Argento per Dina Potino Ferraris, categoria Kids; Argento per Rayen Ben Massaoud, categoria Kids; Argento per Helena Bevilacqua, categoria Cadets; Bronzo per Gabriel Spano, categoria Junior; Bronzo per Abrar Ibnorida, categoria Cadets; Bronzo per Myriam Bellardita, categoria Children.

Hanno partecipato anche Mirko Di Ruocco ed Edoardo Morino, entrambi fermati ai quarti ma con performance che hanno dimostrato grande determinazione.  Dalla società è giunto un sentito ringraziamento a genitori, sostenitori e allo staff per il loro costante supporto. Il prossimo e importante appuntamento della società sono i Campionati Italiani, che si terranno a Jesolo il 20 e 21 dicembre.

c. s. New Generation Taekwondo g. c.

