Biella, grande successo per l'iniziativa di solidarietà dei Carabinieri

Grande partecipazione e un ottimo risultato di solidarietà per l'iniziativa promossa dal comando provinciale dei Carabinieri di Biella a sostegno della campagna natalizia "Dono ricerca. Ridono la vita" dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus (l'Associazione del “Bambino con l’imbuto”).

Nella giornata di martedì 2 dicembre, presso la Caserma del Comando Provinciale, sita in via Fratelli Rosselli 98 bis, un numeroso flusso di cittadini, personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e personale militare dell’Arma ha risposto all'appello, recandosi allo stand solidale per l'acquisto di regali di Natale il cui ricavato è interamente destinato alla ricerca scientifica.

L'evento, patrocinato dallo Stato Maggiore della Difesa, mirava a raccogliere fondi essenziali per la ricerca contro il Neuroblastoma e i Tumori Cerebrali Pediatrici, supportando in particolare progetti di punta come il Progetto VAMOLAA, coordinato dal Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia dell'Istituto G. Gaslini di Genova. I partecipanti hanno avuto modo di scegliere tra i simboli della solidarietà natalizia, come i tradizionali Panettone e Pandoro Tre Marie, la suggestiva Pallina decorata a mano in ceramica, e i dolci assortiti del "Bambino con l'Imbuto".

L'adesione della cittadinanza e la generosità dimostrata hanno trasformato l'iniziativa in un tangibile segno di vicinanza ai bambini che lottano contro queste gravi patologie e alle loro famiglie. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato, militari e civili. Il successo dell'iniziativa non solo rafforza il legame tra l'Arma e la comunità biellese, ma sottolinea anche l'importanza della sinergia tra istituzioni e cittadini nella lotta per un obiettivo così cruciale come la salute e la vita dei più piccoli.