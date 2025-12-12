A Vigliano la Festa di Santa Lucia

Sempre molto partecipata la festa della memoria liturgica di Santa Lucia. Da molte parti del Biellese molti fedeli accorrono a Vigliano per il tradizionale gesto della benedizione degli occhi.

“Un momento devozionale che dice ancora l’importanza di sentire la vicinanza dei santi nella propria storia personale, storia che a volte è attraversata dalle fatiche e dalla malattia – sottolinea il parroco, don Luca Murdaca - La tradizione vuole che Lucia scendesse nelle catacombe a portare cibo ai poveri. Avendo le mani impegnate, per muoversi nel buio, poneva una corona di candele in testa per scendere nel luogo più tenebroso della città. Lucia ha già nel nome la sua vocazione: quella di essere Luce nelle tenebre del mondo. Un bel messaggio anche per noi che ci prepariamo alla solennità del Natale”.

Ogni anno si proclama un priore, quest’anno verrà accolto nella comunità dei priori di santa Lucia, Giovanni Ceroni. “Il compito dei priori è quello di prendersi cura della chiesetta e di dare una mano per organizzare la festa – afferma il sacerdote - Dietro c’è sempre tanto lavoro”. Sabato 13 dicembre, dopo la santa messa delle 8.30 e delle 16, sarà possibile ricevere la benedizione degli occhi. Così come domenica nelle messe (8.30, 10.30 e 18) e dopo i vespri delle 16.30.