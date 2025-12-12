 / Biella

Funivia Oropa–Lago del Mucrone: approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'importo complessivo dell’intervento resta confermato a 12,3 milioni di euro.

Funivia Oropa – Lago del Mucrone, avanti tutta con il progetto e l’importo complessivo dell’intervento resta confermato a 12,3 milioni di euro. 

E' quanto si legge nella delibera della Giunta Olivero nella quale è stato approvato l’aggiornamento del progetto di revisione e ammodernamento dell'impianto, intervento inserito nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2022 con Regione Piemonte e Provincia di Biella.

La società incaricata della progettazione ha consegnato al Comune nel corso del 2025 tutte le relazioni tecniche, gli studi geologici e la documentazione necessaria per procedere. Un lavoro importante, che ha reso necessario un adeguamento del quadro economico, che nonostante gli aggiornamenti progettuali è in ogni caso risultato confermato a 12,3 milioni di euro, così suddivisi: Regione Piemonte: 2,4 milioni e Comune di Biella: 9,9 milioni.

"L’approvazione del nuovo progetto - commenta il sindaco Marzio Olivero - rappresenta un passaggio fondamentale per l’accesso al finanziamento tramite Cassa Depositi e Prestiti, indispensabile per sostenere la gara d’appalto e la successiva realizzazione dell’opera".

Nel documento si legge anche che è stata avviata la conferenza dei servizi, necessaria per acquisire tutti i pareri tecnici richiesti prima dell’appalto integrato.

Volontà del Comune di Biella è fare ripartire l'impianto nel 2026? Perchè proprio quell'anno? perchè sarà l'anno in cui l'impianto compirà 100 anni. Secondo le previsioni dell'amministrazione il cantiere dovrebbe restare aperto 8 mesi circa, “Meteo permettendo – come sottolinea il sindaco Marzio Olivero - . Purtroppo solo a determinate condizioni è possibile lavorare, e a Oropa il meteo non è sempre dei migliori, ma l'importante è riportare l'impianto in funzione per i suoi 100 anni”.

Qualche dettaglio in più? Le cabine saranno leggermente più piccole delle attuali, porteranno 25 persone, una decina in meno, ma l'impianto avrà una velocità leggermente più elevata. 

s.zo.

