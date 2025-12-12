Funivia Oropa–Lago del Mucrone: approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica

Funivia Oropa – Lago del Mucrone, avanti tutta con il progetto e l’importo complessivo dell’intervento resta confermato a 12,3 milioni di euro.

E' quanto si legge nella delibera della Giunta Olivero nella quale è stato approvato l’aggiornamento del progetto di revisione e ammodernamento dell'impianto, intervento inserito nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2022 con Regione Piemonte e Provincia di Biella.

La società incaricata della progettazione ha consegnato al Comune nel corso del 2025 tutte le relazioni tecniche, gli studi geologici e la documentazione necessaria per procedere. Un lavoro importante, che ha reso necessario un adeguamento del quadro economico, che nonostante gli aggiornamenti progettuali è in ogni caso risultato confermato a 12,3 milioni di euro, così suddivisi: Regione Piemonte: 2,4 milioni e Comune di Biella: 9,9 milioni.

"L’approvazione del nuovo progetto - commenta il sindaco Marzio Olivero - rappresenta un passaggio fondamentale per l’accesso al finanziamento tramite Cassa Depositi e Prestiti, indispensabile per sostenere la gara d’appalto e la successiva realizzazione dell’opera".

Nel documento si legge anche che è stata avviata la conferenza dei servizi, necessaria per acquisire tutti i pareri tecnici richiesti prima dell’appalto integrato.

Volontà del Comune di Biella è fare ripartire l'impianto nel 2026? Perchè proprio quell'anno? perchè sarà l'anno in cui l'impianto compirà 100 anni. Secondo le previsioni dell'amministrazione il cantiere dovrebbe restare aperto 8 mesi circa, “Meteo permettendo – come sottolinea il sindaco Marzio Olivero - . Purtroppo solo a determinate condizioni è possibile lavorare, e a Oropa il meteo non è sempre dei migliori, ma l'importante è riportare l'impianto in funzione per i suoi 100 anni”.

Qualche dettaglio in più? Le cabine saranno leggermente più piccole delle attuali, porteranno 25 persone, una decina in meno, ma l'impianto avrà una velocità leggermente più elevata.