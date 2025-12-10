TT Biella: trionfo per Rizzo e Riva al Torneo Giovanile di Terni

Sono rientrati nella tarda serata di ieri gli atleti del TT Biella, accompagnati da tecnici e famiglie, dopo la partecipazione al primo torneo nazionale giovanile della stagione, disputato a Terni. Un evento di altissimo livello tecnico, con 637 atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi in sei categorie maschili e altrettante femminili. Le gare sono iniziate venerdì con gli Under 21 e si sono concluse lunedì con gli Under 11. Tutti i giocatori potevano partecipare anche a una categoria superiore.

Per il TT Biella, le prime gare non hanno portato particolari soddisfazioni, complice la forte competitività del torneo.

Under 21 femminile

Federica Prola e Matilde Ingravalle non superano il girone: Prola è sconfitta da Minurri, Benassi e da Cerè al termine di un match molto combattuto (6/-3/-7/9/9). Ingravalle viene battuta da Angeli e De Costanzo.

Under 21 maschile

Giacomo Cenedese è superato da Giordano, Neri e Salicetti. Matteo Passaro vince con Petrini ma viene sconfitto da Cipriano e Palumbo (-8/8/6/-9/9).

Under 19 femminile

Federica Prola perde con Daverio, Picu e Franzoi. Matilde Ingravalle batte la sassarese Mura ma viene fermata da Benassi e Misceo.

Under 19 maschile

Giacomo Cenedese è battuto da Dipietro, Palmioli e De Biasi. Giacomo Forno supera il girone vincendo con Perazzi e Tregambe, pur perdendo dal forte Paulina. È poi eliminato nel tabellone da Vercesi (Villaggio Sport Chiavari), futuro avversario del TT Biella in B2.

Under 17 maschile

Nella sua categoria, Forno domina il girone con tre vittorie nette su Scannella, Pettazzoni e Ausili, ma viene poi eliminato dal friulano Bruni nel tabellone.

I giovani in crescita

Under 13 maschile

In gara Davide Ronsisvalle, Alessandro Rizzo, Lorenzo Piemontese e Giacomo Riva.

Piemontese viene superato da Vidale, Liù e Oriani. Ottima la prova di Ronsisvalle, alla sua prima esperienza importante: perde con Lajolo e Vacarciuc ma vince con Perugini.

Rizzo supera il girone grazie ai successi su Vianelli e Scardorelli, pur cedendo a Ponzi; Riva avanza battendo Bellantuono e Gabbianelli, dopo la sconfitta con Carollo. Nel tabellone, entrambi vengono eliminati rispettivamente da Pareti (-9/9/6/7) e da Guenzi (-9/8/-7/4/5).

L’apoteosi negli Under 11 maschili

È però negli Under 11 maschili che il TT Biella raggiunge il risultato più prestigioso.

Per Lorenzo Piemontese arriva la prima vittoria nazionale contro Di Natale, seguita dalle sconfitte con Favini e Liberatore.

Giacomo Riva supera il girone e avanza vincendo con Centi e con il bresciano Rota (8/-13/2/7). In semifinale affronta la testa di serie n.2, Baffigi: domina i primi due set, poi cede alla rimonta dell’avversario (-8/-8/6/8/6), chiudendo con un eccellente terzo posto.

Dall’altra parte del tabellone, Alessandro Rizzo compie un percorso netto:

– 3-0 a Calamida

– 3-0 a Favini

– 3-0 alla testa di serie n.1 Ragni in semifinale

In finale affronta proprio Baffigi, vincendo ancora 3-0 (4/7/10) grazie a un colpo decisivo: un palleggio tagliato profondo sul diritto, che sorprende ripetutamente l’avversario e conquista il pubblico collegato alla diretta streaming. Per Rizzo è un successo pieno e meritato, che vale il titolo nazionale Under 11.