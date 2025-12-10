Nuoto pinnato, buona la prima per la Pietro Micca

Domenica 30 novembre alla piscina Trecate di Torino si è svolta la prima uscita stagionale, partecipando al Campionato Regionale Open, della squadra Master di Nuoto Pinnato Pietro Micca. Tre le presenze della squadra laniera sul campo gara: la certezza Valter Craveia è stata affiancata dai “novellini” Terence Costa Boschetto e Marco Nicolello, tutti e tre confrontatosi nelle distanze dei 50 e 100 pinne.

Terence Costa Boschetto (all’esordio dopo… 27 anni di assenza dalle gare!) conquista due bronzi con 27”07 nei 50 e 57”55 nei 100.

Valter Craveia due buoni 5° posti con un ottimo 26”87 nei 50, suo personale, e 1’02”18 nei 100, dove dimostra di essere ad un passo dal suo migliore.

Marco Nicolello, certezza nel nuoto puro ma all’esordio nel Nuoto Pinnato conquista due 3° posti con 25”79 nei 50 e 58”44 nei 100, dimostrando di avere un’ottima base su cui lavorare.

Le parole di coach Zavattaro: “La prima stagionale è andata, e direi benone. L’inizio dell’anno in cui abbiamo lavorato molto sulla sensibilità ha dato i suoi frutti; ora tocca tirarsi su le maniche per la parte più metabolica. Verificheremo a Sondrio il 1 febbraio se le fatiche danno i loro frutti, sperando però di essere più numerosi, troppi sono rimasti a casa!”.