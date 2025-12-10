Golf, a Cavaglià gare con oltre 70 partecipanti: ecco i vincitori finali

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la Louisiana Osteria Rabezzana (18 buche, Stableford a coppie) che ha visto al via oltre 70 partecipanti.
Nel lordo successo di Simone Bucino/Roberto Caroli con 45 punti. Nel netto vittoria di Alessandro Mocchetti/Luca Tommaso Brussolo con 48, seguiti da Luca Guarnero/Gianluca Spagnuolo con 45 e Raoul Del Mare/Alessandra Houlli con 44. Prima coppia mista Giorgio De Rigo Piter/Enica Aprile con 41.
Domenica al Golf Club Cavaglià si disputerà la classica Louisiana degli Auguri by De Mori, gara a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford) con partenza shot gun alle ore 11 circa. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it
Il programma gare del club si concluderà domenica 21 dicembre con la Christmas Four Balls (18 buche a coppie 4PM Stableford).Sabato sera è prevista invece la tradizionale cena di fine anno con le premiazioni dei campioni sociali e dell'eclettica.