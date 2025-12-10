Sicurezza e prevenzione a Tollegno, i Carabinieri incontrano i cittadini FOTO

Si è tenuto nel pomeriggio del 27 novembre, presso il Cine Teatro Comunale di Tollegno, un partecipato incontro pubblico dedicato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla promozione della sicurezza. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Tollegno, ha visto l'immediata e fondamentale partecipazione della Stazione Carabinieri di Biella. L'evento è stato aperto dal sindaco Lele Ghisio, a cui è seguito l'intervento del Luogotenente Bellifemine della Stazione Carabinieri di Biella, relatore principale della serata.

Presente tra il pubblico anche Don Paolo Gremmo, parroco di Tollegno, a testimonianza del sostegno di tutta la comunità. Il rappresentante dell'Arma ha fornito una panoramica completa sulle principali casistiche criminali che minacciano la proprietà e il patrimonio dei cittadini. L'intervento si è concentrato su: truffe e raggiri con l'illustrazione dettagliata delle truffe più diffuse (telefoniche, via internet, porta a porta), come il raggiro del "finto avvocato/carabiniere" o dei "falsi tecnici". Furti in abitazione e negozi con indicazioni pratiche per rafforzare le difese passive e sull'importanza della collaborazione tra vicini. Reati predatori, con consigli per evitare borseggi nelle aree pubbliche.

Il sindaco Ghisio ha espresso la sua gratitudine alla Stazione Carabinieri di Biella per la disponibilità e la professionalità dimostrata nel rispondere prontamente all'invito del Comune per un tema così cruciale per la cittadinanza. Consigli pratici per la prevenzione: diffidare sempre da chi chiede denaro o accesso all'abitazione per motivi non chiari o non concordati. Verificare l'identità di tecnici e funzionari chiamando l'ente di riferimento prima di aprire la porta. Segnalare immediatamente al 112 (Numero Unico di Emergenza) ogni situazione sospetta o tentativo di approccio che generi preoccupazione. L'amministrazione comunale di Tollegno e la Stazione Carabinieri di Biella rinnovano l'impegno congiunto per la tutela della sicurezza pubblica.