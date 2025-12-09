Callabiana accende la magia del Natale: Presepi nel Bosco 2025/2026 tra arte, spettacoli e nuovi eventi FOTO

È ufficialmente aperta da sabato 6 dicembre l’edizione 2025/2026 di Natale a Callabiana con l'apertura del mitico "Presepe Meccanico di Nelva" . Ora è il momento di “Presepi nel Bosco”, l’evento natalizio che ogni anno richiama visitatori da tutto il Biellese e non solo. Due percorsi suggestivi – il Percorso 1 dedicato ai presepi e il Percorso 2 con gli Alberi di Natale e la Casa di Babbo Natale – accolgono adulti e bambini in un’atmosfera unica, immersa nei boschi e nelle frazioni del paese. I percorsi sono già aperti da domenica 7 dicembre e lo saranno fino al 15 gennaio.