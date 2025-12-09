Callabiana accende la magia del Natale: Presepi nel Bosco 2025/2026 tra arte, spettacoli e nuovi eventi FOTO

È ufficialmente aperta da sabato 6 dicembre l’edizione 2025/2026 di Natale a Callabiana con l'apertura del mitico "Presepe Meccanico di Nelva" . Ora è il momento di “Presepi nel Bosco”, l’evento natalizio che ogni anno richiama visitatori da tutto il Biellese e non solo. Due percorsi suggestivi – il Percorso 1 dedicato ai presepi e il Percorso 2 con gli Alberi di Natale e la Casa di Babbo Natale – accolgono adulti e bambini in un’atmosfera unica, immersa nei boschi e nelle frazioni del paese. I percorsi sono già aperti da domenica 7 dicembre e lo saranno fino al 15 gennaio.
In Breve
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, donna investita da un'auto
Il fatto è avvenuto poco dopo le 17 in via Cottolengo