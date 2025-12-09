Rugby, i risultati del fine settimana gialloverde

SERIE C

07.12.25 Amatori Novara v Biella Rugby 20-27 (3-10)

Marcatori. Mete: Gi. Salussolia, Casini, Poli. Trasformazioni: Poli (3). Calci piazzati: Poli (2).

Biella Rugby: Tosetti; Pagliano (82’ Longo), Braga (cap.), Casini, Poli; Gi. Salussolia, Defilippi (41’ Fusaro); Varese (15’ G. Protto), Protto, Borghiani (48’ Salussolia); Bottero (41’ Mosca), Passuello; Zavallone (71’ Agnolio), Mafrouh, Bortolot (71’ Silvestrini)

Davide Vaglio, coach: “Partita vinta di misura. Tanti errori e calci di punizione a sfavore influenzano la partita. Ancora una volta l’attitudine e la solidità difensiva danno ragione ai ragazzi di Biella che hanno giocato fino all’ultimo secondo con grande determinazione senza mai mollare e trovando il giusto spunto quando serve. Torniamo a casa con una vittoria, per nulla facile, e festeggiamo in un derby di un derby mai scontato”.

UNDER 18

07.12.25 Biella Rugby v VII Torino 87-14 (47-0)

Marcatori. Mete: Salussolia (2), Rossi (3), Protto (2), Pavesi (3), Bredariol, Avanzi, Parnenzini. Trasformazioni: Pavesi (7), Salussolia, Rossi (3).

Biella Rugby: Salussolia; Deni, Parnenzini, Pavesi, Vatteroni; Rossi (cap.), Bocchino; Avanzi, Chiorboli (30’ Ferro), Zavarise; Bredariol, Perju; Borio, Protto, Rossi (45’ Curatolo).

Pietro Giordano, coach: “Partita a senso unico per la 18 che sul proprio campo non lascia scampo ai pari età di Settimo Torinese. Qualche errore individuale di troppo nel secondo tempo lascia un retrogusto amaro nella ormai suggellata vittoria”.

UNDER 14

06.12.25 ad Asti, Triangolare con: Brc, Cus Torino, Monferrato

Brc 24 - Cus Torino 17; Brc 7 - Monferrato 28, Monferrato 31 - Cus Torino 21

1) Monferrato; 2) Brc; 3) Cus Torino

Biella Rugby: Frigerio; Allera, Blanco, Bolzoni, Finotto; Chiodelli, Andreotti; Squara, Corchia. Botto Poala; Succio, Giansetto; Vella, Squara, Masi. A disposizione: Bora, Brunetti, Castillo, Leonzio, Piacenza, Angeletti, Scanavino, Magaraggia

Edo Romeo, coach: “Penso che stiamo facendo dei piccoli passi in avanti piano piano, ripensando da dove siamo partiti sono molto felice per dove siamo arrivati oggi. I ragazzi hanno fatto delle buone prestazioni. Sicuramente ancora c’è da lavorare ma posso ritenermi soddisfatto”.

UNDER 12

06.12.25 a Biella, Festa del Rugby con: Brc, Cus Torino, Moncalieri

Biella Rugby: Ubertalli, Tagliabue, Somrani, Siletti, Serio, Sciuto, Scaramal, Racanelli, Quaregna, Poli, Pegoraro, Oldrini, Milotta, Gnesotto. A disposizione: Fizzotti, Doma, Dellapina, Botta, Baiguera, Castillo.

Emanuele De Lise, coach: “Netta la crescita da inizio stagione, positiva l'attitudine. Il lavoro fatto in allenamento è stato dimostrato in campo da tutti i ragazzi. Avanti così”.

UNDER 8

06.12.25 a Grugliasco (To), Festa del Rugby con: Biella, Cus Torino, Ivrea, Rivoli, Alba

Biella Rugby: Valente, Gatto, Messina, Trecate, Heery, Borrione. A disposizione: Padula, Filiberti, Gaida, Perino

Veronica Sellone, coach: “Siamo davvero molto contenti dell’atteggiamento e del gioco mostrati dai bambini nelle partite di oggi. Si sono visti tanti aspetti su cui stiamo lavorando in allenamento: buona occupazione degli spazi, belle collaborazioni tra compagni e scelte di gioco sempre più corrette. È stato bello vedere che ciò che proviamo durante la settimana viene poi messo in campo con naturalezza. Si nota una crescita continua e questo ci rende davvero soddisfatti. Bravissimi tutti oggi”.