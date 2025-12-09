Campionato bocce, Serie A: convincente successo per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi

Lunedì pomeriggio, al “Città di Biella”, la squadra di Sandro Bonino ha conquistato il punteggio pieno contro la Mondovì Cuneo, imponendosi 18-6. Dopo aver diviso i punti del primo turno (4-4), il Crc ha dominato nella fase delle prove veloci e di precisione.

Decisiva la staffetta, vinta grazie alla prestazione di Simone Ariaudo, autore di un ottimo 26 su 28, che ha compensato gli errori di Stefano Pegoraro (25 su 31). Il totale di 51 su 59 ha superato il 48 su 55 dei cuneesi Sciutto e Bagnasco. Pegoraro si è poi ripreso nel tiro progressivo, superando Sciutto con un netto 48/50 contro 38/46.

Nei turni di precisione, Davide Sari ha vinto 21-20, mentre è andata male a Luca Negri, che ha totalizzato 8 punti contro i 14 dell’ex Emanuele Bruzzone. Il parziale di 10-6 a favore ha dato ulteriore slancio al Crc Gaglianico, che ha poi vinto altre tre prove su quattro, chiudendo con un perentorio 18-6.

Sugli altri campi: Auxilium Saluzzo Cuneo–Chiavarese Genova 6-18, Noventa Venezia–Brb Ivrea 6-18, Nus Aosta–Marenese Treviso 7-17. Rinviata La Perosina Torino–Quadrifoglio Udienza.

La classifica: Brb Ivrea punti 15, Chiavarese 14, Marenese 10, Crc Gaglianico 9, La Perosina 5, Noventa 4, Mondovì 1, Auxilium.