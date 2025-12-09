A Valdilana la gara sociale di bocce, premio speciale per due sportivi

Domenica 7 dicembre si è svolta la gara sociale della Società Bocciofila Valle Mosso Mossese: un appuntamento speciale, che ogni anno permette ai soci di trascorrere un bellissimo pomeriggio insieme, tra sport, amicizia e socialità.

In occasione della premiazione, il presidente della Bocciofila Alessandro Comuzio, insieme all’assessore allo Sport del comune di Valdilana Francesca Barioglio, ha consegnato uno speciale riconoscimento a due soci che si sono distinti per i risultati ottenuti a livello sportivo: Imerio Pietrobon di Valle Mosso, campione Alto Piemonte, vincitore della selezione per i Campionati Italiani, classificandosi tra i primi 16; Filippo Cavagna di Suno, vincitore della selezione per i Campionati Italiani tra i primi 16 classificati in Italia.

A concludere la giornata, come da tradizione, il momento conviviale e il taglio della torta per festeggiare risultati, impegno e passione. “Complimenti a tutti i partecipanti e un grazie alla Società Bocciofila per il costante impegno nella promozione dello sport e della socialità sul nostro territorio” dichiarano dall'amministrazione comunale sui propri canali social.