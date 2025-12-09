A Vigliano il Presepe dell'Assunta invita alla riflessione: “Riscopriamo il senso profondo del Natale” FOTO

“È un presepe dal duplice significato: oltre a rappresentare la Natività punta a far riscoprire il significato profondo del Natale”. A parlare i coniugi Luciano Zampelli e Ornella Quaglino che, da molti anni, allestiscono all'interno della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Vigliano Biellese, il classico Presepe di Natale.

Largo 3,5 metri, con 2,5 metri di profondità, è formato da diverse abitazioni (80-100 cm di altezza), con 50 statuine di diverse dimensioni equamente distribuite in tutta l'opera. Come riportato dalla coppia biellese, il presepe è diviso in due parti ma unite da un messaggio profondo.

“Da una parte c'è il borgo vivo e frenetico, pieno di luci, attività e movimento, simbolo del nostro tempo, dove spesso conta più il fare che l'essere – raccontano – Dall'altra parte, un po' isolata, c'è la grotta: semplice, silenziosa ma piena di luce. È lì che nasce Gesù, lontano dal rumore del mondo, per ricordarci che la vera ricchezza sta nella calma, nella pace e nella spiritualità. Da qui l'invito a fermarci un momento per riscoprire il senso vero del Natale. Non nella corsa di ogni giorno ma nel silenzio che accoglie la vita e l'amore”.

Il Presepe dell'Assunta sarà visitabile fino alla seconda settimana del mese di gennaio 2026.